Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. Aralarındaki 22 yaş farkı, çiftin aşkını sıkça gündeme taşıyan bir detay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yeni yılın ilk saatlerinde Burcu Kirman ile aşklarını sosyal medyada ilan eden Şakrak, çift olarak paylaştığı romantik fotoğrafla tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Şakrak, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabında “2025’e biz girdik Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notuyla paylaştı. Genç oyuncu, aynı fotoğrafı Instagram hikayesinde kalp emojisiyle paylaştı ve 'Canımın içi' yorumu yaptı.

Çiftin yeni paylaşımına takipçilerinden büyük ilgi geldi ve onlarca tebrik mesajı yağdı. Bülent Şakrak ve Burcu Kirman, mutlu anlarını sosyal medyada paylaşarak, aşklarını sevenleriyle paylaştı.