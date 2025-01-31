CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hükümete sert eleştiriler yöneltti. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini içeren teklifin görüşmelerinde söz alan Tezcan, iktidarın tüm yetkileri tek elde toplamak istediğini savundu. Yargı bağımsızlığına müdahale edildiğini öne süren Tezcan, "Ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var" diyerek hükümete tepki gösterdi.

Bülent Tezcan, hükümetin yetki anlayışını eleştirdi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP’li Tezcan, hükümetin Türkiye’de yetkileri tek elde toplamaya çalıştığını iddia ederek, "Bu teklif, Cumhur İttifakı iktidarının nasıl bir Türkiye hayal ettiğinin bir fotoğrafıdır. Kayyum uygulamasını çok daha geniş kapsamlı hale getirme yetkisidir" ifadelerini kullandı.

"Tüm yetkiler Cumhurbaşkanına devrediliyor"

İktidarın, devlet mekanizmasını tek bir kişinin yönetimine bırakmak istediğini söyleyen Tezcan, "Diyorsunuz ki memlekette hangi yetki varsa Cumhurbaşkanına verelim. Yargıçlar, savcılar, belediye başkanları, kamu görevlileri Cumhurbaşkanının emrinde olsun. Bu nasıl bir doymazlıktır?" diyerek tepki gösterdi.

"Ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var"

Yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilerde bulunan Tezcan, hükümetin muhaliflere yönelik baskıcı tutumuna dikkat çekti. "Ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var. Yarın Ekrem İmamoğlu’nun ifadesine gideceğiz. Türkiye’de her mazluma karşı bir kumpas kurulduğu için onların sesi olmak adına İstanbul’a gidiyoruz" dedi.

"Gazeteciler tutuklandı, aykırı ses istenmiyor"

Basın özgürlüğü konusunda da eleştirilerde bulunan Tezcan, gazetecilere yönelik baskıları gündeme getirdi. "Gazeteciler, yalnızca röportaj yaptıkları için tutuklandılar. Amaç, hiçbir aykırı sesin çıkmaması. Ümit Özdağ sokakta bir şey söylüyor, hemen iddia değiştiriliyor ve tutuklanıyor. Ne yaptığınızın, Türkiye’yi nereye sürüklediğinizin farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

"Gezi, en büyük ve en saygın direnişlerden biridir"

Gezi davasına da değinen Tezcan, "Bir ajans sahibini sanatçılarla ilişkili diye aldınız, 12 yıl önceki Gezi davasından terörist ilan etmeye çalışıyorsunuz. Gezi, bu ülkenin son yıllardaki en büyük ve en saygın direnişidir" dedi.