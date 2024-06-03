MALKO TIRNOVO / KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'nı ziyaretinde, düzensiz göçle mücadelesi için Türkiye'ye teşekkür etti.

Glavçev, önce Dereköy Sınır Kapısı'nın karşısındaki Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Glavçev'i burada Bulgaristan hükümetinden bazı bakanlar ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık karşıladı.

Buradaki incelemenin ardından heyet Dereköy Sınır Kapısı'na geçti.

Konuk Başbakanı burada, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve diğer ilgililer karşıladı.

- "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır"

Bulgaristan Başbakanı Glavçev, Dereköy Sınır Kapısı VIP Salonu'nda yaptığı konuşmada, dost ülkeler Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iletişimin ve ilişkilerin her geçen gün arttığını söyledi.

Birlikte hareket etmenin ortak sorunları çözmede işleri kolaylaştıracağını ifade eden Glavçev, "Bugün büyük bir adım atıldı, buradaki heyette ortak hareket etme niyetini ortaya koyuyor. Gümrük kapılarımızı büyüterek aramızdaki iletişimi daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Glavçev, cumartesi günü de hem Kapitan Andreevo hem de Kapıkule sınır kapılarını ziyaret edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine teşekkür etmeden geçemeyeceğini vurgulayan Glavçev, "Düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

-"Sınır kapısı en iyi şekilde yapılacak"

Kırklareli Valisi Ekici de Dereköy Sınır Kapısı'nın 1972 yılında yapıldığını anımsattı.

Türkiye'nin Dereköy Sınır Kapısı Modernizasyon Projesi'nin iki ülkenin de ihtiyaçlarının gözetilerek yapılacağını ifade eden Ekici, "Bu projeyle iki ülke arasında gönül köprüsünün güçleneceğine inanıyorum. İki ülke arasındaki kapının en iyi şekilde yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Ekici, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Bu konuda çok katı önlemler alındığına işaret eden Ekici, "Ben ve Edirne Valimiz Yunus Sezer, sık sık Bulgaristan'daki ilgililerle tedbirleri gözden geçiriyoruz. 'Sıfır geçiş, sıfır geri itme' politikasını izliyoruz. Biz de Bulgaristan'a Avrupa'nın diğer ülkelerinden itilen göçmenleri geri itmedikleri ve hava geçişlerini engelleme çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Ekici, düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut boyunda yol çalışmaları yapıldığını ve huduttaki bazı bölgelerin de ağaçtan arındırıldığını anlattı.

- "Dünyanın yükü taşınıyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak da Dereköy'ün tır geçişlerine 1987'de kapatıldığını anımsattı.

Bulgaristan ve Türkiye'deki sınır kapılarının sadece iki ülke arasındaki sınır kapıları olmadığının, dünya ticareti için de çok önemli olduğunun altını çizen Uçarmak, "Bu kapılar tüm dünyanın yükünü taşıyor. Projeye merkezde son rötuşları yapıp en kısa zaman da başlayacağız." diye konuştu.

Uçarmak modernizasyon çalışmalarına bu yıl başlanacağını dile getirdi.

- "Türkiye'nin çabası takdire şayan"

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da düzensiz göçmen sorununu kökten çözmenin mümkün olmadığını ancak önlenmesi için Türkiye'nin çabasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Geçen yıl eylül ayından bu yana düzensiz göç hareketliliğinin azaldığını sözlerine ekleyen Stoyanov, "Türkiye'nin de çabalarıyla mülteciler Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden geçemeyeceklerini de anlıyorlar. Türk tarafına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra katılımcılara, şu an tek giriş ve çıkış peronu bulunan Dereköy Sınır Kapısı'nın 3 giriş, 3 çıkış peronlu olacak şekilde 64 bin metrekarelik alanda modernize edilmesinin planlandığı proje sunuldu.

Programda heyetler birbirine karşılıklı hediyeler takdim etti.

Ziyarette Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakanı Violeta Koritarova, Turizm Bakanı Yevtim Miloshev ile Çevre ve Su Bakanı Petar Dimitrov, Bulgaristan Burgas Valisi Maria Neykova, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Cemalletin Akyüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmet Zahid Talha Arar, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Nihat Kınık, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel ve davetliler yer aldı.

- Büyükelçi projeyi değerlendirdi

Program sonrası AA'ya değerlendirmede bulunan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık, ziyaretin çok faydalı olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sınır kapılarında tır trafiğinde sıkışıklığın ve yavaşlamanın önlenmesine ilişkin Sofya'da geçen hafta yapılan çalışma toplantısının devamı niteliğinde gerçekleştirildiğini ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazartesi günü Başbakan Glavçev'le Sofya’da bir görüşme yapmıştık. O görüşmede Türk tarafını ziyaret etmek istedikleri fikrini paylaştılar. Biz de mutlulukla kendilerini ağırlamak istediğimizi ifade etmiştik. Bugün Başbakan ve beraberinde de dört bakan geldi. Bu Bulgaristan’ın da bu konuyu sahiplendiğini, bizimle kapının modernizasyonunu yapma yönünde güçlü bir iradesi olduğunu ortaya koydu.

Biz bugün burada projelerimizi tanıttık, Valimiz ve Ticaret Bakan Yardımcımız burada kendilerini ağırladılar. Bizim projemiz zaten hazırdı kendilerine Sofya’da da anlatmıştım bugün kendi gözleriyle canlı görme fırsatı elde ettiler. Umarım iki ülke çalışmalarını en kısa zamanda nihayete erdirir, biz de inşallah gelip burada açılışlar yaparız."

