Bulgaristan Bakanlar Kurulu, ülkenin Euro’ya geçiş süreci kapsamında 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde resmi tatil ilan etmeyi planlıyor. Kararın amacı, geçiş sürecinde teknik hazırlıkların sorunsuz yürütülmesini sağlamak.

Bakanlar Kurulu taslak kararına göre, tatil kamu kurumları ve finans sektörü için geçerli olacak. Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, tatilin, Euro’ya geçişin pratik ve teknik gereksinimlerini yerine getirmek için zorunlu olduğunu belirtti.

Amaç ve kapsam

Tatil uygulamasıyla, finansal sistemler, bilgi altyapısı ve operasyonel mekanizmaların yeni para birimine uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Petkova, tatilin Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve sonrasında sistem ayarlarının yapılmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, Ulusal Plan ve Eylem Planı ile uyumlu olarak yıl sonuna kadar resmî şekilde onaylanması bekleniyor.