Bulgaristan’ın 2026 yılında Euro’ya geçiş planı ülke genelinde tartışma yaratırken, başkent Sofya’da geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi öncülüğünde yapılan gösteride binlerce kişi Bulgaristan Merkez Bankası önünde toplandı. Protestocular, hükümetin aldığı kararın halk iradesine aykırı olduğunu savunarak ulusal para birimi levanın korunmasını talep etti.

“Euro’ya hayır” pankartlarıyla yürüyüş

Göstericiler, ellerinde “Euro’ya hayır”, “Bulgar Levasını koruyalım” ve “Hükümet istifa” yazılı pankartlarla yürüdü. Kalabalık, hükümetin Euro’ya geçiş kararını referanduma sunmayı reddetmesine tepki gösterdi.

Vızrajdane liderinden sert sözler

Parti lideri Kostadin Kostadinov, parlamento kararını ağır bir dille eleştirdi. Euro Bölgesi’nin ekonomik açıdan zorluk yaşadığını savunan Kostadinov, “Titanik’e biniyoruz” sözleriyle sürece karşı çıktı. Fransa, Almanya ve İtalya’daki durgunluk ve enflasyon sorunlarına dikkat çekerek, “Euro’ya geçmek Bulgaristan ekonomisini felakete sürükler” ifadelerini kullandı.

Kostadinov ayrıca, hükümetin halkın sesine kulak tıkadığını öne sürerek istifa çağrısı yaptı. “Parlamento bu kararı halka sormadı. Biz, Bulgar halkının iradesini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni protesto çağrısı

Vızrajdane Partisi, 18 Eylül’de Sofya’da yeni bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu. Kostadinov, bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, “Sokaklarda daha güçlü bir şekilde olacağız” diye konuştu.

Güvenlik önlemleri dikkat çekti

Gösteri sırasında polis ve jandarma şehir merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Merkez Bankası çevresinde barikatlar kuruldu, yürüyüş güzergâhı boyunca güvenlik güçleri hazır bekledi. Eylem olaysız şekilde sona ererken, göstericiler sloganlarla şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Euro’ya geçiş süreci

Bulgaristan, Avrupa Birliği’ne 2007’de üye oldu ve 2026’da Euro’ya geçmeyi hedefliyor. Ancak ülkede bu süreç uzun süredir siyasi ve ekonomik tartışmaların odağında yer alıyor. Hükümet, Euro’nun istikrar ve yatırım açısından önemli bir adım olduğunu savunurken, muhalif kesimler ulusal para birimi levanın kaybolmasının ülke ekonomisine zarar vereceğini öne sürüyor.