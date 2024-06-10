Buca Belediyesi'nin genç yüzme yeteneklerinden olan 14 yaşındaki milli sporcu Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'da düzenlenen Black Sea Cup 2024'ten iki altın ve bir bronz madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu başarının hem Buca'nın hem de ülkenin gururu olduğunu ifade etti.

Buca Belediyesi'nin "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 6 yıl önce yüzme eğitimi almaya başlayan Irmak Yeşilçavdar, mayıs ayında düzenlenen Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildi. Genç yüzücü, 7-9 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen ve 5 farklı ülkeden 129 sporcunun katıldığı Black Sea Cup'ta Türkiye'yi temsil etti.

Madalyalarla Taçlanan Performans

Irmak Yeşilçavdar, 50 ve 100 metre sırt üstü yüzme branşlarında 14-15 yaş kategorisinde birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Ayrıca, 50 metre serbest stil dalında da 14-15 yaş kategorisinde bronz madalya elde etti. Bu başarılarla genç sporcu, Buca Belediyesi'nin destekleriyle önemli bir yer edindi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Irmak Yeşilçavdar'ı madalyalarıyla tebrik ederek, genç sporcunun azmi ve çalışkanlığıyla daha büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti. Duman, Buca'nın ve ülkenin ismini dünyaya duyuran sporcuyla gurur duyduklarını belirtti.

Başarılı yüzücü Irmak Yeşilçavdar ise Buca Belediyesi'ne ve hocalarına sağladığı destekler için teşekkür ederek, Buca'da doğup büyümenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve bu başarının arkasında Buca Belediyesi'nin ve hocalarının büyük katkısının olduğunu ifade etti.