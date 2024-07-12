Edirne, uzun yıllardır Bulgaristan'dan gelen günübirlik turistlerin yoğun ilgisiyle ekonomik olarak önemli bir destek almaktaydı. Ancak son birkaç aydır bu turistlerin sayısında belirgin bir azalma yaşanması, şehrin esnafında durgunluğa neden oldu.

Edirne esnafı, Bulgaristan'dan gelen günübirlik turistlerin gelmemesiyle önemli bir gelir kaybı yaşamaktadır. Özellikle Bostanpazarı, Ulus Pazarı ve Saraçlar Caddesi'nde giyim ve gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf, işlerinde belirgin bir düşüş olduğunu ifade etmektedir.

Leva kurundaki stabiliteye rağmen, Bulgar turistlerin Edirne'yi terk edip Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale gibi alternatif destinasyonlara yönelmeye başladığı belirtilmektedir. Bu durum, Edirne ekonomisinin Bulgar ziyaretçilerin getirdiği katkıyı kaybetmesine yol açmaktadır.

Covid-19 salgını sırasında Türkiye genelinde ekonomik daralma yaşanırken, Edirne Bulgaristan vatandaşlarının ziyaretleriyle ayakta kalmıştı. Ancak son dönemdeki turist azalması, esnafın ekonomik olarak zor bir dönem geçirmesine sebep olmaktadır.

Edirne esnafının, Bulgar turistlerin gelmemesi sonucu fiyat artışına gitmesi, bu durumun ekonomik kayıpların ana sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Şehrin ekonomik dengesi, bu turistlerin sağladığı dış gelirlerle dengelenmekteydi.

Edirne'de Bulgar turistlerin azalması, şehrin ekonomik geleceği açısından önemli bir sorun olarak görülmektedir. Şehrin yönetim ve turizm sektörü, bu durumu tersine çevirmek için yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır.