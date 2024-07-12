İSTANBUL (AA) - Bulls Yatırım, İstanbul Bağdat Caddesi'nde, sadece özel müşterilerine hizmet sunmak üzere tasarlanan yeni ofisi "Bulls Yatırım Private"i törenle açtı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bulls Yatırım, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'da açılan "Bulls Yatırım Private" adlı yeni ofis, daha özel ve kişisel hizmet anlayışıyla tasarlandı. Ofis, şirketin yatırımcılara finansal danışmanlık ve yatırım stratejileri konusundaki uzmanlık sunacak.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, ofisle müşterilerine sundukları hizmet kalitesini bir adım öteye taşıdıklarını belirterek, finansal danışmanlık ve yatırım stratejilerinde sundukları yenilikçi yaklaşımlarla müşterilerinin başarılarına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Yeni ofisle birlikte yatırımcılarına daha yakın olmayı ve onlara özel çözümler sunmayı amaçladıklarını kaydeden Akkaya, "Gelecekte de büyüme stratejilerimiz doğrultusunda, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitesini artırmak ve finansal başarılarınıza katkı sağlamak amacıyla attığımız bu adımda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki yeni ofisimizde, yatırım dünyasında yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdat Caddesi Private Şube Direktörü Münevver Aktünel de ofisin yatırım dünyasındaki önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Bu yeni ofis, yalnızca bir çalışma alanı değil, aynı zamanda bir inovasyon merkezi olacak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, onların başarı hikayelerine ortak olmayı hedefliyoruz. Bu özel ofis ile birlikte, Bulls Yatırım'ın geleceğine güvenle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.