Bumerang, 1997'de 137 eserle başlayan yolculuğunu sonraki yıllarda büyüyen katılımla sürdürdü. 2009'da İRD'nin 20. yılı kapsamında düzenlenen 4. Bumerang Ödülleri sonrası verilen uzun ara, 2025'te sona eriyor. Bu yılın teması, Bumerang'ın ruhunu net biçimde özetliyor, 'İyi fikir ödülle döner'. Yarışma, İzmir'in yaratıcı endüstrilerdeki rekabet gücünü görünür kılmayı, yerel üretimi ve bölgesel marka değerini büyütmeyi hedefliyor.

Son Başvuru Ekim Sonu

Bumerang Reklam Ödülleri'ne katılım İzmir ve Ege Bölgesi'nin tamamına açık. Reklam ajansları, marka ekipleri, prodüksiyon şirketleri ve genç yetenekler projeleriyle başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2025. Jüri, yaratıcı fikrin içgörüyle kurduğu ilişkiyi, stratejik hedeflerle uyumunu ve iş sonuçlarına katkısını bütüncül biçimde değerlendirecek.

İzmir Reklamcılar Derneği

İzmir Reklamcılar Derneği 1989 yılında kuruldu. Dernek, reklam ajanslarının hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine sahip üst düzey yöneticilerinden oluşan bir mesleki birlik yapısı ile faaliyet gösterir. İzmir ve Ege Bölgesi'nde mesleki standartları yükseltmek, etik ilkeleri geliştirmek, eğitim ve dayanışmayı güçlendirmek, sektörün kamu ve akademi ile ilişkilerini derinleştirmek derneğin öncelikleridir. İRD, bölgesel yaratıcılığın ülke markasına katkısını görünür kılmak için düzenli etkinlikler, eğitim programları ve sektör buluşmaları gerçekleştirir.