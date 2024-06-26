Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), tarafından üçüncüsü düzenlenen Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı'nı 'Mühendislikle Güçlenen Dünya' teması ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı Podyum Davet'te yapıldı.

Gerçekleştirilen basın toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk ve birçok yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladılar.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, "Mühendislik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olup, toplumların gelişiminde ve modern dünyanın şekillenmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Bugün, mühendisliğin bu köklü geleneği, yapay zekanın sağladığı devrim niteliğindeki imkanlar ile birleşerek yeni bir çağın kapılarını aralamaktadır. Biliyoruz ki yapay zeka mühendislik dünyasında muazzam bir değişim potansiyelini oluşturacaktır. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak altını çizdiğimiz ilk konu mesleğimizin cinsiyetleştirilmesi algısını ortadan kaldırarak kız çocuklarımızın STEM alanına yönlenmesini sağlamak ve böylece Kadın Mühendis Sayısının arttırılmasına destek olmaktır. Bununla beraber toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile sahadan ayrılan kadın mühendislerimizin tekrar sahalara , mesleklerine dönmelerini sağlamayı bir görev bildik. Toplumsal cinsiyet rolleri ve mesleğin cinsiyetleştirilmesi konusunda 100 yıl öncesinden bir örnek paylaşmak istiyorum. İlk kadın mühendislerimizden Melek Erbul hanım bir röportajında gazeteci Hikmet Ferudun Es tarafından kendisine yöneltilen 'Yapacağınız köprülerden erkekler emniyet edip geçer mi? Sorusuna 'Benimki tamamıyla hesap işidir, ölçü işidir. Hesap ve ölçü doğru olunca artık emniyet meselesi kalmaz' cevabını vererek, konunun kendisinin cinsiyetiyle bir ilgisi olmadığını açıkça söyler." şeklinde konuştu.

"TÜM KADIN MÜHENDİS ADAYLARIMIZIN ARKADASINDAYIZ"

BUMKAD'ın 5 yaşında genç bir sivil toplum kuruluşu olarak yüksek çalışmalara imza attığını belirten Başkan Öztürk, "Türkiye'nin tüm kadın mühendis adaylarına destek veriyoruz. 'Kutup Yıldızım' projesi ile 100 kadın mühendis adayımızın yolculuğuna eşlik ettik, kesişen yollarımızı ayırmıyoruz, sahadan ayrılan 18 kadın mühendisimizin tekrar sahalara dönmesini sağladık, Bursa'da başlattığımız liselerde 'Geleceğin Meslekleri ve Fütürizm' seminerlerimiz ile bu yıl 1870 öğrencimize dokunduk. 11 kadın mühendisimizin TEV&BUMKAD burs fonu destekleri ile burslarını karşılıyoruz. BUMKAD bugün 105 üyesi ve 12 kurumsal üyesi ile büyümeye devam ediyor, yaptığımız faaliyetlerimiz sadece bizlerin çabası ile değil bugün bu salonu dolduran bize güvendiklerini gösteren sizler ile beraber oluyor. Bize verdiğiniz destekler için ve bizimle olduğunuz için minnettarız." dedi.

"DAHA FAZLA KADIN MÜHENDİS İÇİN DESTEKLERİMİZİ SUNACAĞIZ"

Yapay zekanın giderek geliştiğini gözlemlediğimiz bir dönemde olduğumuzu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Mühendislik alanlarında kadınların mutkala olması gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bir kesimimiz işsizlik konusunda kaygılanıyor. Üniversitelerin bu konuda yeni alanlar açması gerekiyor ama kullandığımız her şey, oturduğumuz sandalye dahi bir mühendislik hesabının sonucudur. Onun için ben burada sizlerin karşısında dünyanın her yerinde insanın yaşamını kolaylaştırmak için çalışan bütün mühendisleri yürekten kutluyorum. 'Mühendislikle Güçlenen Dünya' çok yerinde ve anlamlı bir konu olarak bugünün konusu. Kadın mühendislerin daha fazla işin içinde olması ve katkı sağlaması önemli bir durumdur. Bursamızın dirençli kent olması için oluşturulan projelerimizde kadın mühendislerimizin bakış açısı bizler için önemli. Gelecekte mühendislik alanında daha fazla kadın mühendislerinde yer alması için desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.