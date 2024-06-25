İzmir Büyükşehir Belediyesi ve PatiCo. Pet Kuaförü öncülüğünde, Pet Garden Sami Arkohen’in destekleriyle Pet Kuaförler Derneği ve gönüllü ekibi Bornova Gökdere’deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde sahipsiz köpekleri tıraş ederek yıkadı.

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 “Türkiye’de ilk”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı H. Gökhan Özdemir, “Türkiye’de ilk defa yapılan bir etkinlik bu. Pet Kuaförler Derneği ve onların gönüllüleriyle iş birliği içinde burada sahipsiz hayvanların tıraşlarını ve banyolarını yaptırdık. Onların da refaha ihtiyacı var. Her ne kadar iyi beslenseler, bakılsalar da bu sıcak günlerde tıraş ve banyoya ihtiyaçları var. Bu gibi faaliyetlerin sahiplendirme etkinliklerimize de katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu anlamlı etkinlik, sahipsiz hayvanların yaşamına dokunarak, onlara umut olma ve farkındalık yaratma noktasında büyük bir başarıya imza attı. Bakımevlerimizden hayvan sahiplenmenin önemini, bilinçli hayvan sahibi olunmasını önemsiyor ve bu konuda eğitimlerimiz ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
İzmir’de hayata geçirilen uygulamanın Türkiye’ye yayılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, “İlk defa yaptığımız için diğer illerimizdeki hayvan bakımevlerine, rehabilitasyon merkezlerine de örnek olacaktır. Bu sıcak günlerde sokaktaki canlılarımız için su kaplarına su koyalım. Onların da sağlıklı yaşamaya ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Mümkün olduğunca bakımevlerimizden hayvan sahiplenmeye çalışalım” diye konuştu.

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“Onlar hala kışlık kıyafetlerinde”

Pet Kuaförler Derneği Kurucusu ve PatiCo. Pet Kuaförü işletmecisi Gözde Kirtil ise “İzmir’deki 17 pet kuaförü olarak sokak canlarımız için topladık. Gündemdeki sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi hayvanseverleri üzen bir konu olarak öne çıktı. Bu konuya mesleğimizle tepkimizi göstermek istedik. Şu an hava çok sıcak. O yüzden bu mevsimde gelmek istedik. Her gün taranamadıkları için tüyleri birbirine dolaşıyor ve derileri nefes almıyor. Sıcaktan çok daha fazla etkileniyorlar. Biz sıcaklarda yazlık kıyafetlerimizle dolaşabiliyoruz ama onlar hala kışlık kıyafetlerinde. Derilerine uygun, güneşten zarar görmeyecekleri şekilde kısaltma işlemi yapıyoruz. Türkiye’de bugüne kadar hiçbir barınakta herhangi bir belediye böyle bir çalışma yapmadı. Çok gururluyum. Bir başlangıç yaptık. Umarım Türkiye’ye yayılır” dedi. 

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“Sahipsiz çocukların da pet kuaförleriyiz”

PatiCo. çalışanı Deniz Arıcan, “Bugün burada bu sıcak havalarda PatiCo ailesi önderliğinde sokak canlarına yardımcı olmaya geldik. Onlara gönüllü bir şekilde tıraş hizmeti verip banyo yaptıracağız. Sadece sahipli çocukların değil sahipsiz çocukların da pet kuaförleriyiz. Eğer sizde bu canlarla beraber vakit geçirmek hatta sahiplenmek isterseniz Pako’ya gelip ziyaret edebilirsiniz” dedi.

Pet Garden Sami Arkohen, “Çok mutlu olduğumuz ama buruk ayrıldığımız bir gün yaşadık. İzmir’de faaliyet gösteren 17 pet kuaför arkadaşıma çok ama çok çok teşekkür ederim.Bu gibi organizasyonların devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.

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“Onların gününü güzelleştirmek için buradayız”

PatiCo. çalışanı Ayşe Yurtcu ise “Buraya gelen çocuklar genellikle terk edilmiş veya travmalı çocuklar oluyor. Hem onlarla sosyalleşip hem de onların gününü güzelleştirmek için buradayız. Sizde buraya gelerek onlarla sosyalleşebilir hatta sahiplenebilirsiniz” diye konuştu.

Gönüllü Pelin Doktaş, “Bugün barınaktaki sahipsiz çocuklarımızın bakım ve yıkamalarını yapıyoruz. Hepimiz gönüllü olarak buradayız. İzmir’de ilk biz başlattık. İnşallah yayılır” ifadelerini kullandı.

Gönüllü Almina Yıldırım da, “Sokak canlılarımızı yıkamaya, onları güzelleştirmeye geldik. Yaklaşımınız nasıl olursa onlar da öyle tepki veriyor. Yıkanınca mutlu oluyorlar” dedi.

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Başkan Cemil Tugay EBSO'da konuştu Başkan Cemil Tugay EBSO'da konuştu

“Yetkililer dostlarımızla birebir ilgili”

PatiCo. çalışanı Ece Erkul ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi hayvanlar için oldukça güzel bir sosyal yaşam merkezi kurmuş. Buradaki yetkililer sevimli dostlarımızla birebir ilgili. Bu sahipsiz çocukların burada mutlu oldukları yüzlerinden okunuyor. Hayvan sahiplenemeyen aileler için de çocuklara bu sevgiyi aşılamaları için harika bir ortam. Umarım diğer barınaklara da örnek olur ve sayıları artar.” diye konuştu.

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Etkinliğe katılım gösteren tüm pet kuaförleri son zamanlarda gündemden düşmeyen sokak hayvanları konusunda güç birliği yaptı. Yapılan bu anlamlı etkinlik can dostlarımızın sıcak havalardan korunmasına yardımcı olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gerek çalışanların hayvanlara olan davranış biçimi gerek devasa büyüklüğüyle İzmir’de öncü bir barınak olduğunu gösterirken ziyaretçilerden tam not aldı.

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Editör: Ferhat Yiğit Adıgüzel