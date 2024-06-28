Bünyan’da eski pazar yeri meydanına dün Ay Yıldızlı Millilerimiz ile Çekya arasında oynanan milli mücadele öncesi vatandaşların birlik ve beraberlik içinde maç izleyerek heyecan ve coşkuyu bütünlük içerisinde kutlamak amacıyla Bünyan Belediyesince dev ekran kuruldu. A Milli Takımımızın 2-1’lik galibiyeti ile biten maç, vatandaşların yoğun katılım ve coşkusu ile dev ekranda izlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in talimatı ile Bünyan Belediyesince sosyal medya hesaplarından Eski Pazar Yeri Meydanı’na dev ekran kurularak milli heyecanın birlikte yaşanacağı duyurularak katılan vatandaşlar için Türk Bayrakları hazırlandı. Vatandaşların yoğun katılımı ile büyük bir heyecan ve coşku içerisinde dev ekranda izlenen müsabakada A Milli Takımımız Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak izlenen müsabakadan geriye renkli görüntüler kaldı.

Müsabaka sonrası açıklama yapan Başkan Metin, ‘’Kazandığımız bu önemli galibiyetin gururlu mutluluğu içerisindeyiz. Ayyıldızlı Millilerimizi hemşehrilerimizle birlikte tüm Türkiye gibi tek yürek olarak destekledik. Bu heyecanı zaferle taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Hazırladığımız organizasyona büyük ilgi ve katılım gösteren değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ayyıldızlı Millilerimize EURO 2024 son 16 turunda başarılar diliyorum. Tebrikler Bizim Çocuklar’’ ifadelerini kullandı.