Türkiye kapsamında Türkiye Haber Portalı ve uluslararası alanda Türkiye News Portal adına kültür-sanat alanında programlar yapan Eylül Aşkın, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Melih Gülgen’in oğlu, seksenli yılların çocuk yıldızı, oyuncu ve yönetmen Burak Gülgen’i ağırladı. Programda ağırlıklı sohbet çocuk yıldızlar olurken, tecrübeli oyuncu ve yönetmen Burak Gülgen tecrübelerini programda masaya yatırdı.

"Okuma yazmayı senaryo okuyarak söktüm"

1983 senesinden beri sürekli setlerde, stüdyolarda olduğunu ifade eden Burak Gülgen, Film sektörüne olan aşkının çok erken yaşlarda başladığının altını çizerken, babası Melih Gülgen’in kendisinin oynamadığı filmlerinin çekimlerinde dahi sette hazır bulunduğunu, arkadaşlarıyla top oynamak yerine sette olmayı tercih ettiğini açıkladı. Burak Gülgen, çocuk oyunculuğun zorluklarına ve defalarca sinema sektörünü bırakmayı düşünmesine rağmen kariyerini film sektörü üzerine inşa etmesine yönelik şöyle konuştu: “İş bir tek babamla bitmiyor. Cüneyt Arkın annemin dayısı, Serdar amcam ve Ahmet Amcam görüntü yönetmeni, Semih Amcam prodüksiyon amirliği yaptı, Nurettin Dayım var senaryo yazarı ve yardımcı yönetmen. Haliyle ben böyle bir ailede daha okuma yazmayı bilmiyorken amors nedir, kamera nedir, şaryo nedir, yakın plan nedir vs. bunları devamlı evin içerisinde duyabiliyordum, okuma yazmayı senaryo okuyarak söktüm” dedi.

Çocuk yıldızları konu aldığı belgesel çalışması ile geliyor

Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak setlerde çocukların çalıştırılmasına karşı bir duruş sergileyen Burak Gülgen, çocuk oyuncu olmanın ve çocuk yaşta ünlü olmanın getirdiği zorlukların, yaşattığı travmaların üzerinde durarak, bu konuyu özenle işlediği söyleşilerden oluşan bir belgeselin hazırlığında olduğunu belirtti. Yakın zamanda izlenebilecek ve ulusal ve uluslararası birkaç festivale de gönderilecek, yönetmenliğini kendisinin üstlendiği belgeselde Gülgen; Aslıhan Arıkan Dikçe, Av. Dr. Aysel Gülle, Burçak Evren, Gamze Dar, Gülşah Alkoçlar, Kahraman Kıral, Mine Çayıroğlu, Necip Sarıcı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Parla Şenol ve Yeşim Girgin gibi isimleri ağırlayarak, onların deneyimleri üzerinden çocuk çalışan/çocuk oyuncu olma, genç yaşta tanınma, çocuk işçi kavramlarını ve bunun sonraki hayatlarına olan etkilerini sorgulayarak gözler önüne sermek istediğini Eylül Aşkın’a anlattı.