Burak Özçivit, katıldığı davetlerde ve açılışlarda sık sık hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hayranının kalp yapma isteğini geri çevirdi

Özçivit, etkinlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla tek tek ilgilendi. Ancak, bir Arap kadın hayranı, Özçivit ile ellerini birleştirerek kalp yapma isteğinde bulundu. Ünlü oyuncu, bu talebi kibar bir şekilde geri çevirdi ve kadın hayranı, reddedildikten sonra uzaklaştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Elleri cebinden çıkarmadı

Fotoğraf çekimi sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise Burak Özçivit'in ellerini cebinden çıkarmamasıydı. Bu duruşu, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu davranışı soğukkanlılık ve profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise mesafeli bir tutum olarak gördü.

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit'in Karen ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor.