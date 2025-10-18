Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son dönemde hakkında çıkan “lüks araçlarını satıp yurt dışına taşınacak” iddialarına yanıt verdi. Özçivit, “Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez,” diyerek söylentilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yurt dışına taşınma iddiasına sert yanıt

“Kuruluş Osman” dizisinden ayrılmasının ardından mal varlığını elden çıkarıp yurt dışına taşınacağı öne sürülen Burak Özçivit, iddialara son noktayı koydu. Oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, artık bu tür söylentilerle ilgilenmediğini söyledi.

Yeni otomobiliyle görüntülendi

Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks otomobiliyle görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularına kısa bir yanıt vererek, “Artık bu haberlerden sıkıldım,” dedi.

Boşanma söylentilerine de son nokta

Son haftalarda eşi Fahriye Evcen ile boşanacağı iddiaları da gündemdeydi. Ancak Özçivit’in açıklamaları, hem taşınma hem de ayrılık söylentilerinin asılsız olduğunu ortaya koydu.