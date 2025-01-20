Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 ödül törenine katılan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geceye damga vuran tartışma iddialarına son noktayı koydu. Çift, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldıkları sırada, basın mensuplarının sordukları sorulara içtenlikle yanıt verdi.

"Kıskanmak ne alaka?"

Törende Burak Özçivit’in hayranlarının yoğun ilgisi üzerine Fahriye Evcen’e eşini kıskanıp kıskanmadığı soruldu. Evcen, bu soruya kahkahalarla yanıt vererek, “Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler” dedi.

"Tartışma o anla ilgili değildi"

Tartışma anıyla ilgili çıkan haberler üzerine Burak Özçivit, “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” diyerek söylentilere açıklık getirdi.