Mutlu evlilikleri ve başarılı kariyerleriyle sık sık gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, bu kez yeni aldıkları son model turuncu spor arabalarıyla polis çevirmesine takıldı. Trafik kontrolünden sorunsuz geçen Özçivit, alkol testinin negatif çıkmasının ardından yoluna devam etti.

Trafik kontrolüne takıldılar

Özçivit ve Evcen çifti, yer aldıkları reklamlardan kazandıkları parayı gayrimenkule yatırmalarıyla biliniyor. Ancak bu kez kendilerini ödüllendirerek turuncu renkli, göz kamaştıran bir spor araba satın aldılar. Yeni arabalarıyla şehirde gezintiye çıkan çift, rutin trafik kontrolüne takıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Akli Film'in "Halid Bin Velid" filminde başrol oynamaya hazırlanan Burak Özçivit, ayrıca oturdukları siteden bir villa daha alarak yatırım yapmaya devam ediyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan ve uluslararası markalarla iş birliği yapan Özçivit, polis çevirmesinde basın mensuplarına "Kolay gelsin" diyerek nazikçe yanıt verdi.