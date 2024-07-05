Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, yoğun iş temposundan kısa bir mola vererek Bodrum'daki yeni villasında eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Tatil sırasında havuz başında üstsüz görüntülenen oyuncu, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Göbeği hayranlarını şaşkına çevirdi

Havuz başında ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Burak Özçivit, oğullarıyla top oynarken görüntülendi. Yıllardır fit fiziğiyle bilinen oyuncunun aldığı kilolar ve belirginleşen göbeği, hayranlarını şaşırttı. Özçivit'in son halini gören sevenleri, sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirdi.