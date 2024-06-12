Son olarak, çift Etiler'de polis kontrolünde görüntülendi. Ünlü oyuncuların turuncu renkli lüks aracının değeri ise dudak uçuklatıcı bir rakama ulaşıyor.

Trafik kontrolüne takıldılar

Çift, reklam filmlerindeki rolleri ve katıldıkları etkinliklerden kazandıkları ücretlerle sık sık magazin gündemine oturuyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gece Etiler'de bir trafik kontrolünde objektiflere yakalandılar.

Fahriye Evcen'in neşeli tavırları ve makyajsız güzelliği dikkat çekti. 38 yaşındaki güzel, elindeki kırmızı güllerle birlikte basın mensuplarıyla sohbet etti.

Burak Özçivit, alkolmetreye üfledi ve sıfır promil çıktı. Çiftin lüks otomobili ise görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncuların yeni aracının yaklaşık değerinin 15 milyon TL olduğu öğrenildi.