Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri ve CHP İlçe Belediye Başkanları ile birlikte yangın bölgesinde büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışan belediye personelleri Mazlum Çavaş ve Ali Şekerli’ye teşekkür ödülü verdi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yangın söndürme çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve özveri için iki personele başarı belgesi ve gram altın hediye ederek teşekkür etti.

"Ciğerimizi Yakan Orman Yangını Büyük Bir Alanı Kül Etti"

Başkan Zencirci, yangın söndürme çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Ciğerimizi yakan orman yangını büyük bir alanı kül etti. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımızın büyük emeği ve çabasıyla yangın, daha da vahim noktalara ulaşmadan söndürüldü. Çalışmalara bizler de Germencik Belediyesi olarak personel ve araçlarımızla katıldık. Bugün, çalışmalara katılan ve gece geç saatlere kadar durmayan, emek döken mesai arkadaşlarımızı ağırladık. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.