Koç (21 Mart - 19 Nisan)

En uyumlu burçlar: Aslan, Yay, İkizler

Koç burcu, enerjik ve cesur yapısıyla Aslan ve Yay gibi maceracı burçlarla mükemmel bir uyum sağlar. İkizler burcu da Koç'un dinamizmine ayak uydurabilir. Koçlar, bu burçlarla hem tutkulu hem de eğlenceli bir ilişki yaşayabilirler.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

En uyumlu burçlar: Başak, Oğlak, Yengeç

Sadakat ve güven Boğa burcu için çok önemlidir. Başak ve Oğlak burçları, Boğa'nın istikrarlı doğasına en iyi şekilde uyum sağlar. Yengeç burcu ise Boğa'nın duygusal derinliğiyle güçlü bir bağ kurabilir. Bu burçlarla Boğa, huzurlu ve kalıcı bir ilişki yaşayabilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

En uyumlu burçlar: Terazi, Kova, Koç

İkizler burcu, zeki ve sosyal yapısıyla Terazi ve Kova burçlarıyla mükemmel bir iletişim kurar. Koç burcu da İkizler'in enerjisine ayak uydurabilecek nadir burçlardan biridir. İkizler, bu burçlarla hem zihinsel hem de duygusal olarak tatmin edici bir ilişki sürdürebilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

En uyumlu burçlar: Boğa, Balık, Akrep

Yengeç burcu, duygusal derinliği ve sadakatiyle tanınır. Boğa burcu, Yengeç'in ihtiyaç duyduğu güveni sağlar. Balık ve Akrep burçları ise Yengeç'le duygusal olarak güçlü bir bağ kurar. Bu burçlarla Yengeç, hem romantik hem de destekleyici bir ilişki yaşayabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

En uyumlu burçlar: Koç, Yay, Terazi

Aslan burcu, cesur ve karizmatik yapısıyla Koç ve Yay burçlarıyla harika bir uyum yakalar. Terazi burcu ise Aslan'ın sosyal doğasıyla mükemmel bir denge oluşturur. Aslan, bu burçlarla tutkulu ve güçlü bir ilişki yaşayabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

En uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak, Balık

Başak burcu, analitik ve düzenli yapısıyla Boğa ve Oğlak burçlarıyla harika bir uyum içindedir. Balık burcu ise Başak'ın zıt burcu olup, onun hayalperest doğasına denge sağlar. Bu burçlarla Başak, hem zihinsel hem de duygusal olarak dengeli bir ilişki kurabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

En uyumlu burçlar: İkizler, Kova, Aslan

Terazi burcu, uyum ve denge arayışıyla İkizler ve Kova burçlarıyla mükemmel bir uyum yakalar. Aslan burcu ise Terazi'nin sosyal yapısını besleyebilir. Bu burçlarla Terazi, dengeli ve uyumlu bir ilişki sürdürebilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

En uyumlu burçlar: Yengeç, Balık, Oğlak

Akrep burcu, tutkulu ve derin duygusal yapısıyla Yengeç ve Balık burçlarıyla mükemmel bir uyum içindedir. Oğlak burcu ise Akrep'in hırslı yapısını destekler. Bu burçlarla Akrep, yoğun ve derin bir ilişki yaşayabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

En uyumlu burçlar: Koç, Aslan, Kova

Yay burcu, özgür ruhu ve maceracı yapısıyla Koç ve Aslan burçlarıyla mükemmel bir uyum yakalar. Kova burcu ise Yay'ın yenilikçi yapısını besler. Bu burçlarla Yay, heyecan verici ve özgür bir ilişki yaşayabilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

En uyumlu burçlar: Boğa, Başak, Akrep

Oğlak burcu, sorumluluk sahibi ve çalışkan yapısıyla Boğa ve Başak burçlarıyla harika bir uyum içindedir. Akrep burcu ise Oğlak'ın derin duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Bu burçlarla Oğlak, güçlü ve kararlı bir ilişki kurabilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

En uyumlu burçlar: İkizler, Terazi, Yay

Kova burcu, yenilikçi ve bağımsız yapısıyla İkizler ve Terazi burçlarıyla mükemmel bir uyum yakalar. Yay burcu ise Kova'nın maceracı ruhunu besler. Bu burçlarla Kova, hem entelektüel hem de özgür bir ilişki sürdürebilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

En uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep, Başak

Balık burcu, hayalperest ve duygusal yapısıyla Yengeç ve Akrep burçlarıyla mükemmel bir uyum yakalar. Başak burcu ise Balık'ın ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlar. Bu burçlarla Balık, derin ve anlamlı bir ilişki yaşayabilir.