Burcu Özberk estetik iddialarına yanıt verdi: Kilosunu ilk kez açıkladı

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, estetik yaptırdığına dair çıkan iddialara sert yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Sadece diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmadım" diyerek estetikle ilgili haberleri yalanladı.

Burcu Özberk, eski fotoğraflarıyla arasında 10 kilo fark olduğunu belirterek, kilosunu da ilk kez açıkladı. "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten" diyerek, değişimini samimi bir şekilde paylaştı.

Dizi Sektörüne Eleştiri:

Özberk, dizi sektörüne yönelik eleştirilerde bulunarak, dizilerin başarısızlıklarının genellikle oyunculara mal edilmesine tepki gösterdi. "İş tuttu tutmadı, reyting aldı almadı o benlik değil. Bizim ilgileneceğimiz bir şey değil," diyerek, sorumluluğun sadece oyuncularda olmadığına dikkat çekti.