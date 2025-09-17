İzmir basınının deneyimli isimlerinden ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Üyesi Burcu Taner, bir süredir sürdürdüğü Torbalı Belediyesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Taner, ayrılık kararını İzmir Basın Grubu üzerinden yaptığı duyuruyla paylaştı. Torbalı Belediyesi’nde seçim sürecinde basın danışmanı olarak başladığı görevine seçimlerin ardından kurumsal iletişim ekibinin yapılanmasında devam ettiğini belirten Taner, görev süresince önemli bir iletişim ağı oluşturduklarını ifade etti.

Burcu Taner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim kampanyası döneminde basın danışmanı olarak başladığım Torbalı yolculuğu, seçim sonrası kurumsal iletişim yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte sona erdi. İzmir’in ilçe belediyeleri arasında en nitelikli kurumsal iletişim ekiplerinden birini el birliğiyle kurmanın ve bu ekibin bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Bu hafta itibarıyla Torbalı Belediyesi’ndeki Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevimden ayrıldım."

Torbalı Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Taner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev sürem boyunca her zaman desteğini hissettiğim Torbalı Belediye Başkanımız Sayın Övünç Demir’e, değerli başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Basın ekibimizle birlikte hem profesyonel hem de samimi bir bağ kurmanın mutluluğunu yaşadım. Torbalı’da bana ‘bizim kız’ diyerek sahip çıkan ve birlikte çalışmayı bir yoldaşlığa dönüştüren tüm arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Torbalı’yı çok özleyeceğim ve gelecekte yeniden güzel işlerde bir araya gelmeyi diliyorum."

Burcu Taner’in ayrılığı, İzmir basın camiasında ve Torbalı Belediyesi’nde önemli bir değişim olarak değerlendirildi.