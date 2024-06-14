Yola çıkmadan önce araç bakımının yapılmasının önemine vurgu yaptı. İşte Aşkın'ın önerileri:

Yağ ve Su Bakımları: Aracın yağ ve su seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bu, motorun sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve olası sorunların önlenmesini sağlar. Lastik Havaları: Lastiklerin hava basıncının doğru ayarlanması, yolculuk sırasında güvenliği artırır ve lastiklerin ömrünü uzatır. Vergi artışını duyan araba almak için bayiye koştu! Antifriz Kontrolü: Özellikle yaz aylarında motorun aşırı ısınmasını önlemek için antifriz seviyesinin kontrol edilmesi önemlidir. Akü Durumu: Yolda kalma riskini azaltmak için akünün durumunun kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Zamanında Bakım: Bu tür bakımların son dakikaya bırakılmaması gerektiğini, özellikle yağ veya yakıt kaçaklarının erken tespit edilmesinin önemini belirtti. Aksesuarların Çalışır Durumda Olması: Korna, silecekler, emniyet kemeri gibi aracın temel aksanlarının çalışıp çalışmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu unsurların düzgün çalışmaması beklenmedik kazalara neden olabilir.

Burcu Aşkın, sürücülerin uzun yolculuklarda özellikle görsel engeller (örneğin sinekler veya tozlar) nedeniyle sileceklerin çalışır durumda olmasının önemine dikkat çekti. Bu gibi basit ancak hayati öneme sahip detaylara dikkat edilmesinin, güvenli bir yolculuk için kritik olduğunu vurguladı.

'HEDEFİM ÇIRAK KADINLAR ALIP SEKTÖRE KATMAK'

Öte yandan oto tamir mesleğini 22 yıldır yaptığını dile getiren Aşkın, "Bu mesleğe başladığımda 7 yaşındaydım. Ailem, hangi mesleği istiyorsam ona yönlendirdi. O zamanlar bana 'Yapamazsın, çok ufaksın, beceremezsin. Bir kadın, bu işi yapabilir mi?' diyorlardı. 'Belki de Türkiye'ye ilk olacağım ve bunu başaracağım' dedim ve tabuları yıktım, bunu başardım. Önce Mimar Sinan Lisesi'nde motor bölümünü daha sonra Ege Üniversitesi'nde 2 yıllık motor teknolojisi bölümünü bitirdim. Bununla yetinmedim ve 'Otomotivde çıkabileceğim en üst raddeye çıkmalıyım' dedim. Otomotiv mühendisliğini kazandım. Bu süreç zarfında zaten sürekli çalışıyordum ve okuyordum. Hedefimde, her zaman kendi dükkanımı açmak ve kadın ustalar yetiştirmek vardı. Hedefime adım adım yaklaşıyorum. Şu an 1 senedir kendi dükkanımı işletiyorum. Bundan sonraki adımım kadın çırak alıp, sektöre katmak olacak" dedi.

'KAPIM HER ZAMAN AÇIK'

Çevresinde bu mesleği öğrenmek isteyen kadınlar da olduğunu söyleyen Aşkın, "Kadınlar, karşılarında hep bir erkek görüyorlar. Bu durum onlar için bir geri adım olabiliyor. Şimdi beni tanıdıkça ilham olabiliyorum. Kadınların bir işi yaparken titiz olmak gibi bir huyları var. Hangi sektörde olursak olalım elimizin değdiği yer çiçek açıyor. Mesleği hiçbir zaman cinsiyetine göre ayırmamak gerektiğini söylüyorum. Araçla alakalı merak ettikleri, öğrenmek istedikleri herhangi bir konuda ya da bu işi yapmak isteyen varsa kapım her zaman açık. Mesleğin cinsiyet yoktur, ustası vardır" diye konuştu.