Burdur'un Tepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, yeğeni tarafından evinde ölü bulundu; yapılan incelemelerde ölümünün doğal sebeplerle olduğu belirlendi.
Olayın detayları
Burdur'un merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi’nde, 88 yaşındaki Havva Tortop'un yalnız yaşadığı evinde yaşanan olay, saat 18.00 sıralarında ortaya çıktı. Yeğeni, akşam saatlerinde yaşlı kadının evine gelerek içeride hareketsiz şekilde buldu.
112'ye bildirildi
Yedek anahtarla içeri giren yeğeni, Havva Tortop’u yerde hareketsiz bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA