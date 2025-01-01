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Yedek anahtarla içeri giren yeğeni, Havva Tortop’u yerde hareketsiz bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur 'un Tepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, yeğeni tarafından ev inde ölü bulundu; yapılan incelemelerde ölümünün doğal sebeplerle olduğu belirlendi.

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