Burdur’da 38’incisi düzenlenen Ahilik törenlerinde Şed Kuşatma Töreni gösterisi yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Burdur Ulu Camisi gerçekleştirilen törende yöresel halk oyunlarıyla gösterisi yapıldı. Daha sonrasında törende açılış konuşmaları Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Sipahi, Burdur Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından gerçekleştirildi.

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Ahilik teşkilatı Osmanlı’daki lonca teşkilatının güzel bir örneğidir. Sadece esnaf teşkilatlanması değil aynı zamanda ahlakın, duruşun, çalışkanlığın sembollü. Dolasıyla çırak yanımıza gelmesinden itibaren onu her türlü yetiştirerek örnek olmamız gerekiyor. Bu nokta da son derece önemli bir günün 38. kutluyoruz belki ama yüzyıllardır süregelen bir geleneği konuşuyoruz. Çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız, Türkiye son derece güçlü bir ülke. Türk milleti son derece büyük bir millet. Bugün bunu bütün coğrafyalarda hissediyoruz. Dolasıyla biz o kadar güçlü bir milletiz ki bugünde 800 yıl önceki geleneği konuşabiliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen berber Ramazan Gökdoğan Vali Bilgihan tarafından cübbesi giydirilerek plaket takdim edildi. Ayrıca İlin Kalfası seçilen Hakan Akkay, Yılın Çırağı seçilen Berk Kesin ve örnek esnaf, örnek, kalfa ile örnek çıraklara protokol üyeleri tarafından ödül ve plaket verildi.

Ödül töreninden sonra MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nce temsili ustalığa geçiş sed kuşatma töreni gösterisi yapıldı. Program ikramların ardından sona erdi.