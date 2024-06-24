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Yoğum bakıma alınan iki çocuk annesi Sevilay K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralanan Sevilay K. ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz T'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz T. (46), av tüfeğiyle Sevilay K'ye ateş etti. Yılmaz T, daha sonra av tüfeğiyle kendisini de vurdu.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunacaklar için MSB'den kritik uyarı

Bedelli askerlik başvurusunda bulunacaklar için MSB'den kritik uyarı

Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan Yılmaz T. (46), dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay K. (36) ile tartışmaya başladı.

BURDUR (AA) - Burdur'da birlikte yaşadığı kadın ı av tüfeği yle yaralayan kişi intihar etti.

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