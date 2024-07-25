Afyonkarahisar ve Isparta'da gerçekleştirdikleri hırsızlıklarla bilinen 4 kişinin, Burdur'a geldikleri bilgisi üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları fiziki takip altına aldı. Şüphelilerin kullandığı araç, sanayi sitesinde durduruldu. Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçtan bir poşet atarak kaçmaya çalıştı.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan detaylı incelemede, Burdur’da iki farklı adresten çalınan eşyalar tespit edildi. Araçtaki aramada, 7 yüzük, 4 altın bileklik, 5 kolye, 4 küpe, 3 bin TL nakit para ve 4 telefon ele geçirildi. Şüphelilerden H.A., adli makamlar tarafından tutuklanırken, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.B. ve C.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelilerin hırsızlık suçlarıyla ilgili geçmiş kayıtları incelenirken, operasyonun detayları ve diğer olası bağlantılar da araştırılmaya devam ediyor.