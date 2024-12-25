Burdur'da Eve Yıldırım Düştü, Ev Adeta Savaş Alanına Döndü!

Burdur’un Çeltikçi ilçesi Kuzköy’de sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olay, binde bir yaşanabilecek bir durumu gözler önüne serdi. Ahmet Kurul’a ait evin çatısına düşen yıldırım, büyük maddi hasara yol açtı.

Yıldırımın yıkıcı etkisi

Yıldırım düşmesi sonucu evin ahşap tavanı parçalanırken, camlar büyük bir gürültüyle patladı. Ev adeta bir savaş alanına döndü. Şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Olay sırasında evin balkonundaki hasar, koridordaki tavan çökmesi ve kırılan camlar çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı.

Olay sonrası çekilen görüntülerde, evin içerisindeki hasar büyük bir yıkımın izlerini taşıyor. Yıldırımın etkisiyle oluşan parçalanan tavan ve camlardan yansıyan görüntüler, yıldırımın gücünü gözler önüne serdi.

Yıldırımın eve düşme ihtimali nedir?

Yıldırımın bir eve düşme olasılığı, bilimsel verilerle yaklaşık olarak 1/2000 (binde bir) oranında hesaplanmaktadır. Bu da yıldırımın herhangi bir yere düşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.