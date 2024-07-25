Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında gerçekleşen kazada, Adem Burgaz yönetimindeki otomobil ile Abdurrahman Bolat yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 6516 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Adem Burgaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazadan yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut'un ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Turgut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Günay Karabıyık ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.