Burdur Belediyesi'nde gece nöbetini devralmaya gelen güvenlik görevlisi, mesai arkadaşı Yalçın Gökçüoğlu'nu kanlar içinde ölü buldu. Yapılan incelemede Gökçüoğlu'nun intihar ettiği tespit edildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Burdur Belediyesi'nde meydana geldi. Belediyede 16.00-00.00 nöbetinde tek başına görevde olan güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu (31), nöbet değişimine gelen mesai arkadaşı tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü ve ilk bulgular

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yalçın Gökçüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, Gökçüoğlu'nun masasında bıraktığı bir not buldu. Notta "Ölümümden kimse sorumlu değildir." yazılıydı. Yapılan inceleme sonucunda Gökçüoğlu'nun kendi silahıyla hayatına son verdiği anlaşıldı.

Acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Yalçın Gökçüoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada derin üzüntü içinde olduklarını ve olayın aydınlatılması için tüm gerekli adımların atılacağını belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.