Burdur’da etkili olan kar yağışı, Antalya-Burdur kara yolu başta olmak üzere bazı köy yollarında ulaşım sorunlarına yol açtı. Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve ulaşımı normale döndürmek için yoğun çalışma başlattı.

Köy yollarında çalışmalar sürüyor

Kar yağışı nedeniyle merkez Büğdüz-Aziziye-Erikli ve Bozlar grup yolu, Kayış-Güneyyayla yolu ile Ulupınar-Başmakcı-Cimbilli-Kavacık köy yollarında ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri, 3 kar kürüme ve tuzlama kamyonu ile 4 iş makinesi kullanarak yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çeltikçi Beli’nde trafik aksıyor

Antalya-Burdur kara yolunun 1125 rakımlı Çeltikçi Beli mevkisinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin aralıksız tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptığı bildirildi.