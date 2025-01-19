Burdur’un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sollama sırasında birbirine sürten iki otomobilden biri kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sollama sırasında kaza

Kaza, saat 17.50 sıralarında Gölhisar - Çavdır kara yolu üzerinde, Yamadı Köyü yakınlarında gerçekleşti. Deniz A. (23) idaresindeki 07 BUL 642 plakalı otomobil, sollama esnasında sağ şeritte ilerleyen Hossein A. (30) yönetimindeki 15 MA 1725 plakalı otomobile sürtmesi sonucu, Tofaş marka araç kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya devrildi.

4 kişi yaralandı

Kazada Tofaş otomobilin sürücüsü Hossein A. ve araçtaki yolcular Mahdi A. (35), Nasrin S. (30) ve Emiliya A. (4) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası tarlaya devrilen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.