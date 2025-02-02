Burdur merkeze bağlı Çine köyünde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına otomobil çarptı. Olayda ağır yaralanan 73 yaşındaki Ümmü Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ayrıntıları

Olay, saat 19.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çine köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümmü Ceylan, köydeki süt toplama merkezine süt verdikten sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan’a, Ağlasun-Burdur yolunda seyir halinde olan Aleattin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ümmü Ceylan kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından sürücü Aleattin Y., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.