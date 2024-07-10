Sermaye piyasalarında butik ve yenilikçi hizmet anlayışıyla öne çıkan Burgan Yatırım, Burgan Trade işlem platformunu tamamen yeniledi. Yenilenen platform, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni nesil teknolojilerle desteklenmiş ve kullanıcı dostu bir ara yüz sunuyor. Yatırımcılara daha inovatif ve gelişmiş fonksiyonlar sunmayı hedefleyen Burgan Trade, yatırım yaparken ihtiyaç duyulan tüm yatırım işlemlerini çok daha kolay hale getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Burgan Yatırım’ın yatırım dünyasındaki uzmanlığını yeni nesil teknolojilerle birleştirdiği işlem platformu Burgan Trade, A’dan Z’ye yeniden tasarlandı. Fonksiyonel özellikleriyle öne çıkan uygulama, yatırımcıların sermaye piyasalarında yatırım yaparken ihtiyaçları olan tüm yatırım işlemlerini, kullanımı kolay ön yüzü ile hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri farklılıklar sunuyor.

Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, yenilenen Burgan Trade platformunun Burgan Yatırım’ın büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini belirterek: “Burgan Yatırım olarak alt yapılarımızı kuvvetlendirmenin ardından son iki senedir yaşadığımız dönüşümle müşterilerimizin yatırımda doğru adımlar atmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Finansal teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde kurumumuzu uçtan uca yapılandırarak gerçekleştirdiğimiz insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarımız sayesinde her sene artan karlılık rakamlarımızla finansal olarak güçlenmeye devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında, Burgan Yatırım olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına Burgan Trade platformumuzu baştan sona deneyimi ve teknolojisiyle yeniden tasarladık. Amacımız, yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform sunmak” dedi.

“YATIRIMCILAR, PİYASA TRENDLERİNİ VE FIRSATLARINI DAHA YAKINDAN TAKİP EDEBİLİYOR”

Yeni arayüz ile kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söyleyen Serhan Taylan, şöyle devam etti: “Yurt içi ve yurt dışı müşteri portföylerinin tek ekranda görüntülenebilmesi, tek uygulama üzerinden tüm piyasalara erişimin sağlanması, kişiselleştirilebilir ayarlar ve hızlı emir iletimi gibi özelliklerle de kullanıcılarımızın yatırım yapma konforunu artırdık. Face-ID,Touch-ID biyotmetrik girişler ve özelleştirilebilir şifre giriş seçenekleri, yurt içi ve yurt dışı piyasalar dahil tüm portföyü tek bir ekran üzerinden yönetebilme, kokpit ile hızlı emir gönderimi, Trading View grafiklerinin kullanımı ve gelişmiş teknik analiz modülü ile yatırımcılarımızın en doğru kararı alabilmeleri için gerekli tüm araçları sunarak tüm piyasalarda güvenli ve hızlı emir iletimine olanak tanıdık. Böylece platformun yenilikçi özellikleri, yatırımcılarımızın portföylerini yönetmelerini kolaylaştırırken, aynı zamanda piyasa trendlerini ve fırsatlarını daha yakından takip etmelerine olanak tanıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenliği bizim için her zaman en öncelikli konulardan biri olmuştur ve bu yenilik ile önceliğimizi bir kez daha pekiştiriyoruz. Burgan Trade’i daha geniş kitlelerle buluşturmak için tüm mecralarda da bütünsel iletişim ile reklam ve tanıtım faaliyetlerimizi başladık.”

“TÜRKİYE’DEKİ ŞUBE AĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ”

Burgan Yatırım olarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, dijital yenilikleri hayatımıza aldıklarını dile getiren Serhan Taylan, son olarak şu ifadelere yer verdi: “Hedeflediğimiz Burgan Yatırım’ın butik yatırım danışmanlığı hizmetini, farklı şehirlerde de konumlandıracağımız şubelerimizle Türkiye’deki ağımızı genişletiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan onayla iki yeni şubemizin açılacak olduğunu buradan da yatırımcılarla paylaşmak isterim. İstanbul Nişantaşı ve Bodrum şubelerimiz yatırımcılarla buluşuyor. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle önümüzdeki dönemde de Burgan Trade’in fonksiyonlarını geliştirmeye ve yeni şube açılışlarına devam edeceğiz.”