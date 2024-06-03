Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Burhaniye Belediyesi, yapılan denetimler sonucunda iş yerlerinde tespit edilen ruhsat eksiklerini çözüme kavuşturarak esnafa destek oldu. Belediye, esnafın duyarlılığı ve iş birliğiyle birçok vatandaşın ruhsatlarını yenileme veya yeni ruhsat alma süreçlerini başarıyla tamamladı.

"Ruhsat sorunlarını çözdük"

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafa ruhsatlarını teslim ederek esnafın yanında olduklarını gösterdiler. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Esnafımızın iş birliği ve duyarlılığı sayesinde ruhsat sorunlarını çözerek ilçemizin ticari kanunlara olan uyumu daha düzenli bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.