Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurulacak. Burhaniye Belediyesi, bölgede yapılan kurban bağışlarını, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek olarak ulaştırmak üzere aşevinde değerlendirecek.

Belediye tarafından alınan başvurular sonucunda belirlenen, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan, yalnız yaşayan yaşlılar, engelliler ve yemek yapma imkanı olmayan yaklaşık 400 vatandaşa her gün sıcak yemek hizmeti sağlanacak. Burhaniye Belediyesi, bu hizmetle sadece Kurban Bayramı'nda değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürecek.

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban bayramı süresince belediyenin aşevine bağışlanan kurban etlerini kabul edecek. Toplanan kurban etleri, belediyenin aşevinde işlenerek pişirilecek ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek olarak ulaştırılacak. Burhaniye Belediyesi, böylelikle sadece bir bayram değil, yılın her günü ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olacak.