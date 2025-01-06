Burhaniye Belediyesi, 2024 yılı boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla kapsamlı sağlık hizmetleri sunarak vatandaşlarına önemli bir destek sağladı. "Önce Sağlık" anlayışıyla hareket eden belediye, sağlık alanındaki çalışmalarını her geçen gün genişletirken, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sağlık hizmetlerimizi hemşehrilerimiz için aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Sağlığın her alanında yanınızda

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sağlığın her zaman öncelikli bir konu olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızla hastalıkta ve sağlıkta her zaman el ele olacağız. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sayesinde Burhaniye’de daha sağlıklı bir yaşam inşa etmek için kesintisiz hizmet sunuyoruz" dedi. Belediye, sağlık hizmetlerini kapsayan geniş yelpazesiyle Burhaniye halkının ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri

Burhaniye Belediyesi, yıl boyunca çeşitli sağlık taramaları, bilgilendirme seminerleri ve tedavi destekleri gibi birçok sağlık hizmetini vatandaşlarına ücretsiz olarak sunmaya devam etti. Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için sürekli olarak çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü, her yaş grubuna hitap eden hizmetlerle halk sağlığını korumaya yönelik adımlar atıyor.