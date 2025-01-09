Burhaniye Belediyesi, 2024 yılında da sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarının taleplerine hızla karşılık verdi. Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, okul kıyafetlerinden karşılıksız burslara, gıda yardımından sıcak yemek desteğine kadar birçok alanda Burhaniyelilere yardım eli uzattı.

Sosyal yardımlar devam ediyor

Belediye mutfağında her gün hazırlanan sıcak yemekler, 2024 yılı boyunca ortalama 300 kişiye ulaştırıldı. Aynı dönemde, 1362 koli gıda destek paketi dağıtıldı ve 264 kişiye ev eşyası yardımı sağlandı. Belediye ayrıca, 10.000 çuval yakacak yardımı ile 860 paket bebek bezi desteği vererek ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. 4280 kişi ise sosyal market aracılığıyla giyecek yardımından faydalandı.

Eğitim desteği ve sağlık yardımları

Eğitim desteği de hız kesmeden devam etti; 445 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılırken, 250 üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği verildi. Ayrıca, şehir dışına tedavi için gitmek zorunda kalan 308 Burhaniyeliye otobüs bileti temin edilerek sağlık ihtiyaçları karşılandı.

Ailelere ve yaşlılara yardımlar

Burhaniye Belediyesi, asker ailelerine de yardımlarını sürdürdü ve her ay ortalama 280 kişiye aceze maaşı ödemesi yaptı. Yaşlılar, özel gereksinimli bireyler, kadınlar ve çocuklar için sunulan sosyal hizmetler ile yaşam kalitesini artırmayı hedefledi.

"Sosyal belediyecilikle Burhaniye için çalışıyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaparak, "Burhaniye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan yardımlar, Burhaniye’nin sosyal dayanışma gücünü artırarak, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlıyor.