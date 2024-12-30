2024 yılının son günlerinde, Burhaniye Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleriyle ışıl ışıl hale gelen ilçe, vatandaşlara renkli ve coşkulu bir atmosfer sundu.

Caddeler ışıklarla donatıldı

Burhaniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeyi yılbaşı süslemeleriyle renklendirdi. Cumhuriyet Meydanı, Ali Çetinkaya Caddesi ve Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası, yılbaşı temalı figürler ve ışıklarla bezendi. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik İşleri ekiplerinin çalışmalarıyla meydan ve caddeler ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar bu renkli atmosferi beğeniyle karşıladı.

Başkan Deveciler'den yeni yıl mesajı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni yıl öncesinde yaptığı açıklamada, "Yeni yıl heyecanını hemşehrilerimize ışıklandırmalarımızla yaşatıyoruz. 2025 yılının ülkemize, milletimize ve Burhaniye’mize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. Başkan Deveciler, ilçenin her alanda kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

2024 yılı Burhaniye için önemli bir yıl oldu

2024 yılını "Değişen ve Gelişen Burhaniye" hedefiyle geride bıraktıklarını ifade eden Deveciler, ilçede önemli projelere imza attıklarını belirterek, "2. dönemimize başlarken halkımızın teveccühü bizlere güç verdi. Burhaniye’nin her alanda gelişmesi için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.