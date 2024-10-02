Burhaniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy ve Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, ilçedeki huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine ziyarette bulunarak, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Keyifli anlar ve müzik dinletileri

Ziyaret sırasında, Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen halk oyunları ve müzik dinletileriyle yaşlılara keyifli anlar yaşatıldı. Etkinlikler, yaşlı vatandaşların moral bulmasını sağlarken, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

"Yaşlılarımız bizim kılavuzlarımız"

Ziyaret esnasında yaşlılarla yakından ilgilenen Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, “Yaşlılarımız, toplumumuzun temel yapı taşlarıdır. Onların hayat tecrübeleri, bizler için birer kılavuz niteliğindedir. Bugün onları yalnız bırakmamak ve mutluluklarına ortak olabilmek bizim için büyük bir onur.” dedi.

Yaşlıların talepleri dinleniyor

Başkan Yardımcısı Tuna, ayrıca yaşlıların taleplerini dinleyerek, Burhaniye Belediyesi olarak yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin süreceğini ifade etti. Bu tür ziyaretlerin ve etkinliklerin, toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla devam edeceği belirtildi.