Belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerde yoğun bir mesai harcayarak bitkilerin susuz kalmaması için çaba sarf ediyor.

"T anker ile sulama yapıyoruz"

Otomatik sulama sistemi ile birçok alanda sulama gerçekleştirildiğini belirten belediye görevlisi Celal Alaca, bazı bölgelerde otomatik sistemin yetersiz kaldığını ve bu nedenle tankerlerle ek sulama yapıldığını açıkladı. Alaca, "Bazı yerlerde otomatik sulama yeterli olmamaktadır. Bunun için tanker ile sulama yapıyoruz. Sulama işlemi bütün yeşil alanlarda devam etmektedir" dedi.

Özgürlük Parkı'nda yapılan sulama çalışmaları, diğer parklarda da aynı titizlikle sürdürülüyor. Belediye ekipleri, çim alanların yanı sıra çiçeklikler ve ağaçların da düzenli olarak sulandığını ifade etti.