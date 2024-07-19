Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karınca Deresi kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projesi çalışmalarına hız kazandırdı. Proje kapsamında bin 500 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde alanda kumlamalı parke taş döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, saha incelemeleri yaparak çalışmaları yakından takip ediyor.

Proje detayları

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karınca Deresi kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Proje, bölge sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir şekilde spor yapmalarını amaçlıyor. Bin 500 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde planlanan yürüyüş ve bisiklet yolu, kumlamalı parke taşlarla döşeniyor.

Saha incelemeleri

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, projeyle ilgili çalışmaları sahada inceleyerek denetimlerde bulundu. Erbalaban, "Bu proje, hem vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyecek hem de bölgemize estetik bir değer katacak" dedi.

Öğretmenler Mahallesi'nde tamirat çalışmaları

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karınca Deresi projesi dışında, Öğretmenler Mahallesi Su Caddesi'nde parke taş tamiratı çalışmalarına da devam ediyor. Oktay Erbalaban, bu çalışmaları da sahada bizzat takip ederek, projelerin hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlanması için ekipleri yönlendirdi.