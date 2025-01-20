Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 16. hafta karşılaşmasında Burhaniye Belediyespor, dört yıl sonra geri döndüğü 8 Eylül Stadı’nda 1966 Edremitspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Mahmut Uçaş'ın 76. dakikada kaydettiği jeneriklik golü, Burhaniye'nin galibiyetini getirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı ve yerel yöneticiler maçı tribünden takip etti

Müsabaka, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Edremit Spor Kulübü Başkanı ve Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci gibi önemli isimlerin yanı sıra, yerel yöneticiler ve futbolseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Maçın son dakikalarında 1966 Edremitspor'dan Furkan Safi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Burhaniye Belediyespor 7. sıraya yükseldi

Kendi evinde aldığı bu önemli galibiyetle Burhaniye Belediyespor, 27 puana ulaşarak 7. sırada yer aldı. Antrenör Özgür Vurur ve ekibi, bir sonraki maçını 26 Ocak 2025'te Tavşanlı Tepecikspor'a karşı oynayacak.

Maç Sonucu: Burhaniye Belediyespor 1 - 0 1966 Edremitspor

Gol: Mahmut Uçaş (76. dakika)