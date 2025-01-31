Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Burhaniye Belediyespor, Fethiye İdman Yurdu ile oynayacağı zorlu maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyespor Kritik Maç Için Antrenmanlarını Sürdürüyor (1)

Serdar Dursun İsmail Kartal ile İran’da yola devam ediyor Serdar Dursun İsmail Kartal ile İran’da yola devam ediyor

Yüksek tempo ve motivasyon odaklı 

Teknik Direktör Özgür Vurur’un yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların yüksek tempoda çalıştığı ve maç öncesi motivasyonlarının üst seviyede olduğu gözlemlendi.

Burhaniye Belediyespor Kritik Maç Için Antrenmanlarını Sürdürüyor (2)

Taraftar desteği çağrısı

Burhaniye Belediyespor yönetimi ve teknik heyeti, kritik mücadelede taraftar desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm Burhaniye halkını takımlarına destek olmaya davet etti.

Kaynak: BÜLTEN