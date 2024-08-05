2024-2025 sezonunda tüm branşlarda şampiyonluk hedefleyen Burhaniye Belediyespor, U-10, U-11, U-12, U-13 ve U-14 takımlarıyla ilk antrenmanlarını tamamladı. Siyah-Beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yapılan genel yetenek taramaları sonucunda genç yeteneklerle güçlendi. İlk antrenman, Burhaniye Spor Toto Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

İlk antrenman detayları

İlk antrenman yaklaşık iki saat sürdü ve ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından adaptasyon ve kondisyon antrenmanlarına geçildi. Antrenman, teknik heyet ve genç futbolcuların tam kadro katılımıyla gerçekleştirildi. Antrenörler Onur Durmaz, Barış Aktaş ve Ünal Korkmaz, Kaleci Antrenörü Ercan Ocaktürk ve diğer teknik ekiple birlikte, futbolcuların yüksek performansını gözlemledi.

Teknik heyet ve yönetimden destek

Burhaniye Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Osman Akkoç ve Futbol Alt Yapı Sorumlusu Erhan Güngör, antrenmanda genç futbolcularla birebir ilgilendi. Antrenörler ve kulüp yetkilileri, oyuncuların gelişimini desteklemek için tüm detaylarla yakından ilgilendi.

Genç futbolcuların performansı

Antrenmanda genç futbolcuların yüksek performansı dikkat çekti. Takımlar, sezon öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken, teknik ekip ve yönetim, oyuncuların fiziksel ve teknik kapasitelerini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirdi.

Burhaniye Belediyespor, genç oyuncularıyla birlikte 2024-2025 sezonunda başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. ,