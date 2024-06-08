Son günlerde düzenlenen operasyonlarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet uzun namlulu tüfek, çeşitli miktarlarda Ecza Hapları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, bu silahlara ait çok sayıda ve farklı çaplarda fişek ve mühimmata el konuldu. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işlek caddeler ve kalabalık yerlerde yaptığı GBT faaliyetlerinde 15 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.