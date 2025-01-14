Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kazdağları’nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Yaban hayvanları için yiyecek bırakılarak çevre duyarlılığı artırıldı. Etkinliğe katılan gençler, doğa ile iç içe bir hafta sonu geçirdi.

Doğa yürüyüşü başladı

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan öncülüğünde düzenlenen etkinlik, sabah sporu ile başladı. Antrenörlerin rehberliğinde, gençlerle birlikte Edremit Hanlar mevkiinden Eybek yarı zirveye kadar yürüyüş yapıldı. Etkinlik sırasında gençler, doğa yürüyüşünün keyfini çıkararak çeşitli sosyal faaliyetlere katıldılar.

Yaban hayvanlarına yardım edildi

Yürüyüş sırasında, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı. Bu anlamlı hareket, gençlerin doğa bilincini artırmayı ve yaban hayatına duyarlı bir yaklaşım geliştirmeyi amaçladı.

Çevre temizliğine dikkat edildi

Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, etkinlikte çevre temizliğine de dikkat çekti. Hanlar mevkiinde yapılan 1 kilometrelik çöp toplama etkinliği ile çevre kirliliğine karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi. Bu faaliyet, gençlerin çevreye olan sorumluluklarını pekiştirmeyi amaçladı.

Etkinlik, gençlerin doğa ile iç içe keyifli ve bilinçli bir hafta sonu geçirmelerini sağladı. Aslan Alparslan, etkinliğe katılan gençlere teşekkür ederken, doğa bilincini arttırmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.