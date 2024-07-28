5. Burhaniye Kitap Fuarı, üçüncü gününde Ören Meydanı’nda Celo Boluz’un performansıyla başladı. Anadolu’nun eşsiz ezgilerini özgün bir şekilde yorumlayan Boluz, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından, konserine İskele Meydanı’nda devam ederek hayranlarıyla burada da buluştu ve müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bilim ve tarih üzerine derinlemesine söyleşi

Etkinlikler kapsamında, Fuar Koordinatörü ve Gazeteci Sinan Karahan'ın moderatörlüğünde, Tarihçi ve Yazar Erdoğan Aydın ile Yazar Ayşe Sucu'nun katılımıyla "İslam Coğrafyasında Bilimin Yükselişi ve Çöküşü" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Ören Meydanı'nda düzenlenen bu söyleşide, İslam dünyasının 9. yüzyılda yaşadığı bilimsel yükseliş ve son birkaç yüzyılda siyasi hatalar nedeniyle yaşanan düşüş detaylı bir şekilde ele alındı.

Tarihi ve kültürel yolculuk

Söyleşide, İslam coğrafyasının bilimsel altın çağından modern dönemdeki gerilemeye kadar olan süreçler masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu değerli tartışma ile hem tarihi bilgiler edindi hem de bilimsel düşüncenin önemini bir kez daha hatırladı.

Unutulmaz bir gün

Müzik ve bilimin buluştuğu bu etkinlik, fuar katılımcılarının hafızasında unutulmaz bir gün olarak yerini aldı. Fuarın devam eden günlerinde de benzer etkinlikler ile ziyaretçilere dolu dolu bir program sunulması bekleniyor.