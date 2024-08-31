Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin 3. gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ören Meydanı'nda etkileyici bir şekilde kutlandı. Etkinliklerde ilk olarak Emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun, milli mücadelenin zaferle sonuçlanan anlarını ve işgal birliklerinin ülkemizi terk edişini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Bu tarihsel anlatım, izleyicilere o günlerin coşkusunu yaşattı.

Bayram coşkusu, Sanatçı Erdal Bayrakoğlu'nun geniş repertuarı ve enerjik sahne performansı ile devam etti. Bayrakoğlu'nun dinamik şarkıları ve sahne şovu, festivale katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İskele programında eğlence ve bilinçlenme bir arada

Festivalin 3. gününde İskele Programı da oldukça ilgi gördü. Halk oyunları gösterimiyle başlayan program, Erdal Bayrakoğlu konseri ile devam etti. Türk bayraklarıyla donatılan alan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu daha da artırdı.

Programın diğer önemli etkinliği ise "Gastronomide Zeytinyağının Yeri" başlıklı söyleşiydi. Burhaniye Ticaret Odası tarafından düzenlenen bu etkinlikte, bölgenin önemli ürünü zeytinyağının gastronomideki yeri konuşuldu.

Türkan Saylan’ın anısına unutulmaz bir tiyatro gösterisi

Festivalde, Cumhuriyet kadını Türkan Saylan da unutulmadı. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği ve Şenay Gürler’in sahneye koyduğu "Ben Türkan Saylan" adlı tiyatro oyunu, seyirciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Oyunda Saylan’ın fedakarlığı, aydınlığı ve cumhuriyet ilkelerine bağlılığı derinlemesine ele alındı.

Demet Akalın’dan muhteşem bir 30 Ağustos konseri

Festivalin en heyecan verici anlarından biri ise ünlü popçu Demet Akalın’ın Taylıeli Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği konserdi. Hit şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Akalın, enerjik performansı ve muhteşem dans gösterileriyle sahneyi adeta bir görsel şölen haline getirdi. Konser sırasında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Akalın’a teşekkür hediyelerini sundular. Başkan Deveciler, "Her şeyin en güzelini hak eden hemşehrilerim, sizlere Burhaniye’yi Kültür ve Turizmin Başkenti yapacağımızın sözünü yıllar önce verdik. Şimdi ise bu sözümüzü tutuyor, sizlere iyi eğlenceler diliyoruz," diyerek festivale katılanlara teşekkür etti.

Festivalin 3. günü, tarih, kültür ve eğlencenin birleştiği unutulmaz anlara sahne oldu. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nin diğer günlerinde de heyecan dolu etkinlikler devam edecek.